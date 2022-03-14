Buzda araçların dansı...O anlar kamerada

Balıkesir’de 2 gün etkili olan kar yağışı anında araç sürücülerinin zor anları kameralara yansıdı. Yolda kayan bir minibüs facianın eşiğinden dönerken, bir forkliftin araba taşıması sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Balıkesir’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı, merkez ve bir çok ilçede kendini hissettirdi. 2 gün devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Balıkesir’in Susurluk ilçesi trafik ışıklarında tırın buzda kayarak yoldan çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Balıkesir’in Karesi ilçesinde belediyeye ait yolcu otobüsü buzla kaplanan zeminde yokuşu çıkamadığı için geri gitmek zorunda kaldı. Bu anlar ise başka bir aracın kamerasına takıldı. Bir başka görüntüde ise yolcu dolu minibüs yokuş inerken kaydı, minibüsün salvoları ise saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde ise dikkatsiz sürücü buzlu yolda acele ederken sağından gelen araç ile çarpıştı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Balıkesir oto sanayisinde karda kaza yapan aracı taşıyan forklifti görenler ise gözlerine inanamadı.