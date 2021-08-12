banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi

Buzağılarını aracının bagajına koyarak kurtardı

Bartın’dan yeniden etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollarda çökmeler ve heyelanlara neden oldu.

Çevre 12.08.2021, 17:35
Buzağılarını aracının bagajına koyarak kurtardı

Bartın’dan yeniden etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollarda çökmeler ve heyelanlara neden oldu.

Bartın’da aniden bastıran ve aralıklarla devam eden yağmur yağışı sonrası bazı köy yollarında yeniden heyelana neden olurken, bölgede çalışma yapan ekiplere de zor anlar yaşattı. Dün yaşanan afet sonrası bölgeye çevre illerden çok sayıda iş makineleri sevk edilerek çalışmalar devam ederken, aralıklarla yağan yağmur şiddetini arttırınca çalışlar aksamaya başladı. Ulus ilçesine bağlı Akören ve Zafer köylerine ulaşımın sağlandığı yollar da ise, su taşkınları ile birlikte heyelanlar meydana geldi.

Yağışlar sonucu ahırında buzağılarını son anda kurtaran bir çiftçi ise 3 buzağısını aracının bagajına yükleyerek güvenli bölgeye getirdi.
Yorumlar (0)
28°
açık