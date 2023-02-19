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Buz tutan Uzungöl havadan görüntülendi
Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içindeki bin 90 rakımlı Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölgesinde etkili olan soğuklar sonrası buz tuttu.
Çevre 19.02.2023, 11:15
Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içindeki bin 90 rakımlı Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölgesinde etkili olan soğuklar sonrası buz tuttu.
Doğal güzellikleri ile ünlü Uzungöl’ün büyük bölümü hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından dondu. Beyaz görüntüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar oluşturan Uzungöl, havadan görüntülendi.