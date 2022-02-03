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Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsündeki bidonlara gizlenerek Türkiye’ye sokulmak istenen 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Buz tutan dereler görsel güzellikler oluşturuyor
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan dondurucu soğuklar Oltu’da derelerin donmasına neden oldu.
Çevre 03.02.2022, 09:04
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan dondurucu soğuklar Oltu’da derelerin donmasına neden oldu.
Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Çatalsöğüt köyü deresi buz tutmasının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Oltulu Öner Elibol, “Oltu Çatalsöğüt deresinin önünden tesadüfen geçerken derenin buz tuttuğunu gördük. Tam bir kartpostallık manzara gördük. Bizde bu manzarayı ölümsüzleştirmek istedik” dedi.