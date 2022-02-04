Buz tutan amfi oturma alanı görünüşüyle travertenleri aratmadı

Eskişehir’de bir mesire alanının içerisinde soğuk havanın etkisiyle buz tutan amfi oturma alanı, ilginç görüntüsüyle travertenleri aratmadı.

Odunpazarı ilçesindeki bir mesire alanının içerisinde bulunan amfi oturma alanı önceki günlerde yağan kar ve şiddetli soğuğun etkisiyle buz tuttu. Basamaklı olarak inşa edilmiş olan oturma alanında meydana gelen buzlanma ilginç ve güzel görüntüler oluşturdu. Görünüşüyle, Türkiye’de Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki örneğiyle bilinen travertenleri aratmayan oturma alanı, görenlerin de ilgisini çekti.