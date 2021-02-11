Buz gibi havada suya girip yüzdüler

Bitlis Beş Minare Akademi Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen yüzme etkinliğine katılanlar buz gibi havada suya girip yüzdü.

Bitlis-Mutki yolu üzerinde bulunan doğal havuz niteliğindeki Altınkalbur’da yüzme etkinliğine katılanlar, önce soğuk suya girerek yüzdü, daha sonra da sıcak çay içerek ısınmaya çalıştıl. Etkinliği düzenleyen Beş Minare Akademi Derneği Başkanı Serdar Durer, Altınkalbur’a dikkat çekmek istediklerini belirterek, sağlıklı yaşamak için bu yıl 5’incisini düzenledikleri yüzme etkinliğine katılanlara teşekkür etti. Durer, “Bildiğiniz üzere Bitlis birçok medeniyete beşiklik etmiş, tarihin şafağında doğmuş kadim bir kent. Kalıcı kar sınırı ülkemiz ve dünyanın birçok yerinden daha yüksek olduğu söylenmektedir. Bitlis akarsuları ve gölleri ile doğa harikası bir il. Altınkalbur birçok türküye ve manilere konu olmuş, dünyanın en soğuk suyu olarak gösterilmektedir. Bizlerde yıllardan beridir hem yaz aylarında hem de kış aylarında çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz şenlikleri gerçekleştiriyoruz. Her yıl gittikçe katılımcı sayısı artan bu etkinlimizin bu yıl da onlarca katılımcısı var. Bizlerde bugün bu arkadaşlarımızla soğuk suya girerek etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan Abidin Araboğa ise insanın her yıl kendini resetlemesi gerektiğini belirterek, “Bizler de yılda bir kez bu etkinliğe katılarak kendimizi resetlediğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki etkinliklere de elimden geldiğince ve sağlığım elverdikçe katılacağım. Şu anda güneş olmasına rağmen eksi derecede bir soğuk var. Buna rağmen suya girip etkinliğimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.