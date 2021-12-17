banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Büyükşehir’in yukarı Dikmen Mahallesi’nde atıkla mücadelesi tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yukarı Dikmen Mahallesi’nden toplam 2 bin 135 kamyon hafriyat çıkarırken kent genelinde ise Ağustos 2020’den itibaren 16 bin 200 kamyon atık topladı.

Çevre 17.12.2021, 13:02
Büyükşehir’in yukarı Dikmen Mahallesi’nde atıkla mücadelesi tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yukarı Dikmen Mahallesi’nden toplam 2 bin 135 kamyon hafriyat çıkarırken kent genelinde ise Ağustos 2020’den itibaren 16 bin 200 kamyon atık topladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden, kent estetiğini bozan metruk yapıları bertaraf ederek kenti daha temiz bir görünüme kavuşturuyor. Görüntü kirliliğine ve güvenlik sorunlarına neden olan metruk yapılara ait atık ve çöpleri temizleyen Büyükşehir ekipleri son olarak çevre ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan Yukarı Dikmen Mahallesi’nde başlatılan atık temizleme çalışmalarını tamamladı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 18 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ortak sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Yukarı Dikmen Mahallesi’nde 2 bin 135 kamyon hafriyat toplandı. Vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri de değerlendiren Kent Estetiği ekipleri tespit edilen noktalarda atık temizliği çalışmalarını hızlandırırken yıllardır halkın sağlığını tehdit eden, kentte görsel kirliliğe neden olan çöp ve hafriyatları birer birer temizliyor.

“Temizliğini tamamladığımız bölgelere bir yenisini daha ekledik”

Yukarı Dikmen Mahallesi içerisinde yer alan gecekondu, çadır ve barakaların kaldırıldığını ve bölge sakinlerinin rahat bir nefes aldığını belirten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Projesi Sorumlusu Aysu Kırmızı, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz atık temizliği projesi kapsamında temizliğini tamamladığımız bölgelere bir yenisini daha ekledik. Yukarı Dikmen Mahallesi olarak adlandırılan bölgede 18 Ağustos’ta başlattığımız çalışmalarımız sonucunda 2 bin 135 kamyon atık alımı gerçekleştirdik. Projenin ilk başladığı Ağustos 2020’den bugüne kadar kent genelinde taşıdığımız atık toplamı 16 bin 200 kamyona ulaştı. Projemizde program dahilinde bundan sonra temizliğini yapacağımız bölge Metin Akkuş Mahallesi olacak. Bu bölgede de temizlik çalışmalarımıza hızla ve titizlikle devam edeceğiz.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8