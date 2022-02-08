banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?

Büyükşehir’den sokak hayvanları için 50 dönümlük doğal yaşam parkı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 50 dönüm ormanlık arazi üzerine sokak hayvanları için “Doğal Yaşam Parkı” kuracak. Doğal yaşam parkında rehabilite edilip sosyalleşen hayvanlar daha sonra doğal ortamlarına bırakılacak.

Çevre 08.02.2022, 11:06
Büyükşehir’den sokak hayvanları için 50 dönümlük doğal yaşam parkı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 50 dönüm ormanlık arazi üzerine sokak hayvanları için “Doğal Yaşam Parkı” kuracak. Doğal yaşam parkında rehabilite edilip sosyalleşen hayvanlar daha sonra doğal ortamlarına bırakılacak.

Sokak hayvanları için çok geniş çalışmalar yapan ve her geçen gün çalışmalarına bir yenisi ekleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için 50 dönümlük ormanlık arazi üzerine kurulacak doğal yaşam parkı inşasına başladı. Yaklaşık 4 ila 5 ay içerisinde faaliyete geçecek doğal yaşam parkında sokak hayvanları için her detay düşünüldü. Yemliklerin, sulukların ve kulübelerin bol miktarda olacağı parkta hayvanlar doğal ortamlarında rehabilite edilip sosyalleşecek. Alanında uzman görevliler tarafından hayvanların sosyalleştiğine, diğer hayvanlar içerisinde rahatlıkla yaşayabileceğine ve zararsız hale geldiğine emin olunduğunda hayvanlar doğal ortamlarına bırakılacak. Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilk olacak uygulamayla diğer şehirlere örnek olacak.

“Yaklaşık 4 ila 5 ay içerisinde doğal yaşam alanımızı faaliyete geçireceğiz”

Doğal yaşam parkı hakkında bilgiler veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Daha önce Burç Ormanı’nda bir barınak daha yaptırmıştık. Mevcut barınağımız Burç Ormanı içerisindeydi ancak bu hayvanlara doğal yaşam alanı gerekiyordu. Biz de Burç Ormanı’nda 50 dönüm arazi içerisinde sosyal donatıların yer alacağı doğal yaşam alanı yapıyoruz. Doğal yaşam alanının içerisinde su ve kum havuzları, bol miktarda kulübüler olacak. Sokak canlıları burada rahatlıkla doğal ortamlarında yaşıyorlar gibi yaşayacaklar. Yaklaşık 4 ila 5 ay içerisinde doğal yaşam alanımızı faaliyete geçireceğiz” dedi.

“Sokak canlılarının sosyalleşmesini sağlayacağız”

Doğal yaşam parkıyla sokak hayvanlarının sosyalleşmelerini sağlayacaklarını ifade eden Özsöyler, “Doğal yaşam alanında sokak canlılarının sosyalleşmesini sağlayacağız. Bir süre sosyalleştikten sonra hayvanları aldığımız bölgelere bırakacağız. Hayvan dostu bir belediye olduğumuz için şehirde şu anda 200 noktada besleme yerlerimiz var her geçen gün bu sayıyı arttırıyoruz çünkü sokak hayvanlarının da yaşam hakları var. Doğal yaşam alanında hayvanların sosyalleştiklerinden, dışarıda diğer hayvanlarla geçinebileceğine ve zararsız olacağına emin olduktan sonra dışarıda yaşayan hayvanların içerisine bırakacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu düşünüyoruz”

Doğal yaşam parkı uygulamasının Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen Özsöyler, “Bizim pitbull, dogo argentino gibi yasaklı ırklarla ilgilenen tekniker arkadaşımız var. Arkadaşımız şu anda yasaklı ırk köpeklerin sosyalleşmesini sağlıyor. Gelen hayvanların bazıları çok agresif oluyor. Biz bu tarz köpekleri kısırlaştırıyoruz, aşılıyoruz, çipliyoruz ve sosyalleşmelerini sağlıyoruz. İnşallah sosyalleştirdikten sonra normal doğal hayatlarına bırakacağız. Bu uygulamayı yapan ilk belediye biz olacağız. Çünkü çok geniş bir alan, yani 50 dönüm üzerine doğal yaşam parkı yapacağız. Ormanlık bir alan olduğu için hayvanlar yeme, suya kolay ulaşacak ve hava koşullarına karşı kendini rahatlıkla koruyabilecek. Bu uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11