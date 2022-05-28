Büyükşehir Hayvanat Bahçesi’nde yeni doğan zebra ilgi odağı oldu

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yeni doğan minik zebra ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, Hayvanat Bahçesi’ne de renk kattı.

Anadolu Harikalar Diyarı’nın içerisinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde baharla birlikte doğumlar artarken, zebra, keçi, kuzu, geyik, ceylan, maymun gibi doğumlarla yavru sevinci yaşanıyor. 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin nüfusu yeni üyeleriyle birlikte artmaya devam ediyor. Hayvanat Bahçesinde yeni doğan üyeler veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor. Hayvanat Bahçesinde gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapılırken, sevimli yavrular da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hayvanat Bahçesi’nde yeni doğan minik zebra ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Sempatik halleriyle dikkatleri üzerine çeken minik zebra, doğumuyla Hayvanat Bahçesi’ne renk kattı. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.