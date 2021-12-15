Büyükşehir Danaçalı’nın altyapısını yeniledi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükorhan’ın Danaçalı Mahallesi’nde ‘Temmuz-Aralık dönemi arasında gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile’ kanalizasyon hattı, içme suyu şebeke ve terfi hattı imalatları tamamlandı.

Bursa’nın 17 ilçesinde özellikle ulaşım ve altyapı yatırımlarından taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, dağ ilçelerinin kırsal mahallelerinde de faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. BUSKİ marifetiyle Büyükorhan’ın Danaçalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen içme suyu yatırımı ile 153 hane kesintisiz, sağlıklı ve verimli içme suyuna kavuştu.

İçme suyu yatırımı ile su şebekesindeki kayıp ve kaçakların önüne geçilirken, kanalizasyon hattı imalatı ile de evsel pis su atıklarının sistematik biçimde toplanması sağlandı. İmalat kapsamında, toplanan atık suların çevre ve insan sağlığına uygun, entegre contalı sızdırmazlık özelliği olan ve atık su kokularını muhafaza eden ‘çevre dostu’ beton borularla mahalle foseptiğine deşarjı sağlanmış oldu.