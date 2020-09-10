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Büyüklüğü ile dikkat çekiyor, 2 bin liraya alıcı buluyor

TOKAT’TA 8 KİLOGRAMI GEÇEN AĞIRLIĞI VE BÜYÜLÜĞÜ İLE DİĞER CİNLERİNE GÖRE DİKKAT ÇEKEN TAVŞAN 2 BİN LİRADAN ALICI BULUYOR.

Çevre 10.09.2020, 13:47
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Büyüklüğü ile dikkat çekiyor, 2 bin liraya alıcı buluyor

Tokat’ta, ağırlığı ve büyülüğü ile diğer cinslerine göre dikkat çeken velikan cinsi tavşan, 2 bin liradan alıcı buluyor.

Tokat Soğucak bağlarındaki bahçesini adeta küçük bir hayvanat bahçesine çeviren Mehmet Bingöl, beslediği onlarca cinste kanatlı kümes hayvanlarının yanı sıra ’velikan’ cinsi tavşanları ev sahipliği yapıyor. Büyüklüğü ve kilosu ile diğer tavşan türlerinden ayrılan tavşanları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 8-12 kilogram arasında büyüklüğe ulaşabilen tavşanlar, oldukça yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl damızlık olarak aldığı bir çift tavşandan yavru almayı başaran Bingöl, onlara gözü gibi bakıyor. 10 gibi kısa bir sürede gözü açılan ve hızla büyüyen tavşanlara talebin oldukça fazla olduğunu belirten Bingöl, yavrularının çiftini 400 liradan sattığını söyledi. Diğer türlere göre pati ve kafa yapılarının oldukça büyük olan velikan cinsi tavşanların yetişkinlerinin ise 2 bin liradan satıldığını ifade eden Bingöl, oldukça fazla talep olduğunu kaydetti.

Yavruları hızlı büyüyor

Bingöl, geçen yıl damızlık olarak aldığı velikan cinsi tavşanların yavrusunu aldığını söyledi. Nazlı ve Paşa isimini verdiği tavşanların 10 tane yavrusu olduğunu belirten Bingöl, ”Bu tür tavşanların et verimi oldukça yüksek. Yavruları da kısa sürede hızlı büyüyor. 10 günlükken gözleri açıldı. 40-45 günlükken sütten kesilerek yem yemeye başlıyorlar. Çok uysal ve insancıl hayvanlar” dedi.

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