Büyükelçiler Kızılırmak Deltası’nda kuş gözlemledi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçileri, kuş gözlemi yaptı.

Samsun’a bir dizi ziyaret ve açılış gerçekleştirmek için gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hollanda, Avusturya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Letonya, Romanya, Litvanya, Hırvatistan, Çekya, İrlanda ve Portekiz büyükelçileri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 350’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde kuş gözlemi yaptı. Nadir kuş türleri görmek için en iyi zamanlardan birine denk gelen büyükelçiler Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen akülü araçlara binerek deltayı gezdi. Kuş gözlem kulelerinin bulunduğu bölgelerde ellerinde teleskop ile çevreyi gözlemleyen büyükelçiler deltaya hayran kaldı. Manda, yılkı atı gibi hayvanları da görme fırsatı bulan büyükelçiler kuş halkalama merkezinde de halkalama yapılan kuşları doğaya saldı.

"2002’den bu yana 15 milyon euro yatırımda bulunuldu"

Gezi sonrası açıklama yapan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Bugün burada Kuş Cenneti’nde Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileriyle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Biyoçeşitliliğin önemini vurgulamak için de bugün buradayız. Biliyorsunuz dünyada nesli tehlike altında olan veya nesli tükenmekte olan türler var. 1 milyon kadar tür hem karada hem suda böyle bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla iklim değişikliğinin etkilerini engellemek, biyoçeşitliliği korumak bizim açımızdan çok önemli ve sürdürülebilirdir. Kalkınmanın da tam merkezinde yer alıyor. Burada göçmen kuşları gördüğümüzde de öğrendik ve Avrupa’dan gelen, Avrupa’ya geri dönen, Asya’dan gelen kuşlar var. Dolayısıyla Avrupa Birliği, Türkiye ve diğer ülkelerin ortak bir çabası gerekiyor, birlikte çalışmak gerekiyor, birlikte çalışmak durumundalar. Avrupa Birliği bu anlamda Türkiye’ye destek veriyor. 2002’den bu yana 15 milyon euro yatırımda bulundu. Bu biyolojik çeşitliliğin korunabilmesi için bu desteği vermeye devam edeceğiz. Çünkü burası bizim ortak bölgemiz, ortak coğrafyamız, ortak doğamız ve bu tür desteklerin ne kadar etkili olduğunu görerek mutluluk duyuyoruz. Dolayısıyla Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen uluslararası topluma bir çağrıda bulundu. Biyolojik çeşitlilikle ilgili bir takım hedeflerin belirlenmesi konusunda çağrı yaptı. Bu hedeflere ulaşmak için herkesin, tüm ülkelerin desteğine ihtiyacımız var. Ancak hep beraber çalışarak onların da desteğiyle bu küresel gündem maddesi başarıya ulaşabilir. Sözlerimi şöyle sona erdirmek istiyorum: "Gerçekten bugün buradaydı ve burası çok etkileyici bir alandır. Bu alanın içerisinde çok farklı başka alanlar da var. Mesela kuşların sayısı, kuş türlerinin çeşitliliği, ekosistemleri ve bu alanları korumak için yapılan çalışmalar aslında tüm kuşlar için buranın bir ev, konaklama alanı olabilmesini sağlamak içindir. Bunların hepsi çok etkileyicidir. Burada hem göçmen kuşlar var hem bütün yıl kalan kuşlar var. Gerçekten çok büyük bir deltadır ve bundan çok etkilendik. Bunu gördüğümüz için ve burada yapılan çalışmalardan dolayı Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’na iş birliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii bütün bu çalışmalar ortak çalışmalar ortak çabayı gerektiren çalışmalardır" dedi.

Gezi toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.