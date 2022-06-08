Büyükçekmece’de yarım saat içinde kilolarca çöp topladılar

Büyükçekmece’de 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan ve Türkiye Çevre Haftası’nın bir parçası olan 8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde öğrenciler sahilde atık topladı.

Marmara Belediyeler Birliği ve birliğe üye belediyelerin öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve okulların katılımıyla tüm Marmara bölgesinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğe katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, minik öğrenciler ile birlikte sahil boyunca atık topladı. “Marmara Hepimizin”, “Birlikte Temiz Tutalım” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler, Büyükçekmece sahili kumsalında pet şişe, cam şişe, naylon poşet, ambalaj atığı, giysi ve sigara izmariti gibi atıklar topladı. Yarım saat içinde yüzlerce kilo atık toplanması çevreye karşı duyarsızlığı gözler önüne sererken, bu duruma en büyük tepkiyi de “Temiz çevre geleceğimiz” diyen öğrenciler gösterdi.

“Ne olursak olalım dünyayı temiz tutalım”

Atık toplama sonrasında öğrencilere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, etkinliğe katılan öğrencileri madalya ile ödüllendirdi. Öğrencilere bazı nasihatlerde de bulunan Başkan Akgün, “Belediye başkanı olacaksınız, başbakan olacaksınız, cumhurbaşkanı olacaksınız, vali, kaymakam, bilim insanı olacaksınız. Ama her ne olursanız olun dünyayı temiz tutmak zorundasınız” dedi.

Başkan Akgün, önümüzdeki süreçte sahili kirlettiği tespit edilen kişilere de en ağır para cezası verileceğini belirtti.

“Geri dönüşüm çocukların hayatını değiştirecek bir buluş”

Etkinliğe katılan öğrenciler ise gelecek için çevrenin önemine vurgu yaptı. Geri dönüşüme önem verilmesi gerektiğini belirten Kıvanç Özgül, "Pilsiz bir gelecek çok yakında gelecek. Piller doğada 300 yılda yok olur. Pillerin akmış olanları civa gibi maddeler yüzünden insan sağlığına çok zararlıdır. Camlar 4 bin yıl, kağıtlar 3 ayda yok olur. Kağıt doğal malzemelerden yapıldığı için çabuk yok olur. Mesela domates gibi yiyecekler de organik olduğu için onlar doğaya zarar vermez. 1 gün içinde toprağın içinde eriyerek gider. Geri dönüşüme önem vermeliyiz. Çünkü geri dönüşüm çocukların hayatını değiştirecek bir buluş" dedi.

Aslı Akkaya isimli katılımcı ise, "Kağıtları geri dönüşüme atalım ki ağaçlarımız yani nefesimiz yok olmasın. Ağaçlar olmazsa yaşayamayız. O yüzden kağıtları geri dönüşüme atmalıyız. Camları doğaya atmamalıyız. Çünkü camlar doğada en uzun kaybolan maddedir. Piller akmış olduğu zaman doğaya zarar verebilir. Burada doğa kirlenmesin diye geri dönüşüm için çöpleri toplayacağız" diye konuştu.