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Büyükçekmece’de makarnalık buğdayın ilk ekimi yapıldı
Büyükçekmece Belediyesi makarnalık buğdayın Büyükçekmece bölgesinde ilk ekimini gerçekleştirdi.
Çevre 23.11.2021, 09:26
Büyükçekmece Belediyesi makarnalık buğdayın Büyükçekmece bölgesinde ilk ekimini gerçekleştirdi.
Büyükçekmece’de kent tarımı alanında birçok proje gerçekleştiren Büyükçekmece Belediyesi, daha çok sahil şeridinde yetişen makarnalık buğdayın ekim sürecini tamamladı.
Büyükçekmece’de kent tarımının yaygınlaşması için faaliyetlerini sürdüren Büyükçekmece Belediyesi Tarım İşleri Müdürlüğü, ilaçsız ve organik ürünlerin yetiştirilmesi için ürün çeşitliliği ve buğday çeşitliliğini bölgede arttırıyor. Bilimsel tarımın geliştirilmesi ve tarımda yeni uygulamalar alanında pek çok projeye imza atan Büyükçekmece Belediyesi, makarnalık buğday yetiştirilmesinin bölgede yaygınlaştırılması için de çalışmalarına devam ediyor.