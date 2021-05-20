Büyükçekmece Belediyesi’ne iki yeni kardeş şehir

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e Tunus Djerba Midoun Belediyesi ve İran Tahran 12.Bölge Belediyesi ile kardeş şehir anlaşması yapılması için yetki verdi.

Kültür ve sanatta ortaya koyduğu projelerle uluslararası alanda önemli bir yer edinen Büyükçekmece Belediyesi’ne Djerba Midoun ve Tahran 12. Bölge belediyelerinden “kardeş şehir olalım” talebi geldi. Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda her iki talep olumlu karşılanarak Başkan Akgün’e kardeş şehir anlaşması yapılmasına yönelik yetki verildi.

Sosyal ve kültürel işbirlikleri kurulacak

Tunus’un turizm merkezlerinden biri olan Djerba Midoun Belediyesi ve Tahran’ın en eski yerleşim yerlerinden olan Tahran’ın tarihi kalbi olarak da adlandırılan İran Tahran 12.Bölge Belediyesi ile kardeş anlaşmasıyla beraber sosyal ve kültürel işbirliklerinin kurulması, yerel hizmetler konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı, başta turizm olmak üzere tarihi alanların korunması ve restorasyonu ile ekonomik alanlarda iş birliği, yerel diplomasi yoluyla ülkemizin uluslararası menfaatlerine uygun lobi faaliyetlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kardeş şehir anlaşması meclis toplantısında kabul edildi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün konuya ilişkin olarak şöyle konuştu:

“Uluslararası birlik ve beraberlik iki taraf içinde faydalı olacak. Tarihimiz ve turizmimiz açısından yerel diplomasiye bu anlaşmalar katkı sağlayacak. Yerel hizmetler ve tarihi olarak bilgi paylaşımı tecrübelerimizi artıracak. Kardeş şehir anlaşmalarıyla birlikte kültürel anlamda yeni gelişmeler yaşamayı hedefliyoruz. Uluslararası kurulan bu dostluklar bizlerin eğitim, turizm, kültürel alanlarda gelişmemizi sağlıyor. Ülkeler, şehirler arası kardeşliğimizi, dostluğumuzu büyütmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz.’’

“Büyükçekmece ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyacağız”

Büyükçekmece Belediyesine gönderdikleri kardeş şehir anlaşması taleplerinde Tahran 12. Bölge Belediye Başkanı Dr. Ali Mohammad Sa’adati, Tahran’ın turizmine, tarihi anıtların onarılmasına ve kentsel yönetime odaklı faaliyetlerine yardımcı olabilecek, bu konularda tecrübeler kazanmış olan Büyükçekmece Belediyesi ile çeşitli alanlarda etkileşim kurarak işbirliği yapmak istediklerini vurguladı.

Djerba Midoun Belediyesi Başkanı Lassaad Hadjam, Büyükçekmece’nin coğrafi konumu ve tarihi mirası başta olmak üzere dostluk bağlarını geliştirmek istediklerini ve yerel meselelerde işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.