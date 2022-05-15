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Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü
Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü. Denizde oluşan küçük tabaka, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çevre 15.05.2022, 14:38
Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü. Denizde oluşan küçük tabaka, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirliliğe rastlandı. Deniz yüzeyinde oluşan küçük tabaka, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıkmıştı. Marmara Denizi’ni kaplayan müsilaj, geçtiğimiz aylarda Maltepe sahili açıklarında görüntülenmişti.