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Büyük Okyanus’taki Kermadec Adaları açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem

Büyük Okyanus’ta yer alan ve Yeni Zelenda’ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre 14.08.2022, 17:53
Büyük Okyanus’taki Kermadec Adaları açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem

Büyük Okyanus’ta yer alan ve Yeni Zelenda’ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelenda’ya bağlı olan ve Büyük Okyanus’ta yer alan Kermadec Adaları’nın açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin Kermadec Adaları’nın güneyinde yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından tsunami riski olmadığını açıkladı. Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

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28°
az bulutlu