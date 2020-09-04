Bütün nehri istila etmişlerdi, yine geldiler

Hatay’ın inci gerdanı olan Asi Nehri yine su sümbülleriyle doldu. Parçalar halinde ilerleyen su sümbülleri şehrin merkezine kadar ulaştı.

Lübnan’dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri’nin 2018 yılı Aralık ayında üzerini kaplayan su sümbülleri tekrar görüldü. Parçalar halinde şehrin merkezi noktasına kadar ilerleyen su canavarları için Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler erkenden çalışma başlattı. 2018 yılındaki senaryonun yeniden yaşanmaması için işleri sıkı tutan ekipler, köprü direklerinde ve nehir kenarlarında detaylı çalışma başlattı.

Yaklaşık 556 kilometre uzunluğa sahip olan ve Lübnan’ın Beka Vadisi’nden başlayarak Suriye sınırını da aşarak Türkiye’ye uzanan Asi Nehri, Samandağ ilçesi Meydanköy sahillerinden denize dökülüyor.