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Bursa’nın toprağı Büyükşehir’le bereketleniyor

BURSA (İHA) Bursa’da çiftçilere her yıl 1,5 milyon, dönem sonuna kadar da 5 milyon fide dağıtmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibeli 1 milyonu aşkın yaban mersini, ahududu, çilek, goji berry, lavanta ve aronya fidanını daha çiftçilerle buluşturdu.

Çevre 22.11.2021, 16:24
Bursa’nın toprağı Büyükşehir’le bereketleniyor

BURSA (İHA) Bursa’da çiftçilere her yıl 1,5 milyon, dönem sonuna kadar da 5 milyon fide dağıtmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibeli 1 milyonu aşkın yaban mersini, ahududu, çilek, goji berry, lavanta ve aronya fidanını daha çiftçilerle buluşturdu.

Bursa’da kırsal kalkınmayı destekleyen Büyükşehir Belediyesi, dönem sonuna kadar 5 milyon fide ve fidan dağıtımı hedefine emin adımlarla ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi, özellikle üzümsü meyvelerde Bursa’nın merkez olması hedefiyle Tarım ve Peyzaj A.Ş. aracılığıyla 2018 yılında ‘kaliteli ahududu yetiştiriciliği’ ve ‘yaban mersini yetiştiriciliği projelerini’ başlatmış ve bugüne kadar çiftçilere 650 bin fide fidan dağıtmıştı. Büyükşehir Belediyesi şimdi de Hikmet Şahin Kent Hali’nde düzenlenen törenle çiftçilere 147 bin 100 adet yaban mersini, 150 bin adet ahududu, 495 bin adet çilek, 9 bin 900 adet goji berry, 32 bin 400 adet lavanta ve 167 bin 600 adet aronya fidanı dağıttı.

Yüzde 50 hibe desteği

Fidan dağıtım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fidan dağıtımlarının tamamen toprak analiz sonuçlarına göre yapıldığını, amaçlarının birilerini mutlu etmek değil, bilinçli üretimle en yüksek verimin sağlanması olduğunu söyledi. Fidan dağıtımlarında çiftçilere yüzde 50 hibe desteği sağladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, çiftçilerin kalan yüzde 50’yi ise Kasım 2022 ve Kasım 2023’te iki taksitte ödeyebileceklerini kaydetti. Bursa’da tarımla alakalı ciddi hedefleri olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için ziraat odaları, tarım il müdürlüğü ve Uludağ İhracatçı Birlikleri ile uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bizim Bursa’da tarımla alâkalı bir derdimiz var. Yaptığımız çalışmalar, ihracata yansısın, ekonomiye yansısın istiyoruz. Biz çocuklara oyuncak falan dağıtmıyoruz. Birileri alsın, mutlu edelim de evlerine götürsünler eksikler, olursa olur olmazsa olmaz gibi bir yaklaşım içinde değiliz. Önce toprak analizleri yapılıyor. Tahlil sonuçlarına göre fidan dağıtımlarını yapıyoruz” dedi.

1 milyar dolar ihracat hayâl değil

Bursa’da tarıma yapılan yatırımların ihracat rakamlarına da yansıdığını hatırlatan Başkan Aktaş, “2019’da 270 milyon dolar olan ihracat, 2020’de 350 milyon doları geçti. Ve biz hamdolsun ayçiçeği dışında hiçbir ürüne sübvansiyon yapmadık çünkü ürünler piyasada değer buldu. Bu rakamı çok daha yukarılara çekmek milyar doları görmek hayal değil. Buna yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmasında Tarım AŞ’nin peyzaj alanındaki çalışmalarına da değinen Başkan Aktaş, yeşillendirme çalışmalarının Tarım A.Ş. aracılığıyla yapılması sayesinde yıllık 20 milyon TL’den fazla kaldığın tasarruf edildiğini ve bu kaynağında da kırsal kalkınma için kullanılacağını sözlerine ekledi.

Bursa ilk 3’te

Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ise tarım alanı bakımından Türkiye genelinde 34’üncü sırada yer alan Bursa’nın ürettiği bitkisel üretim değeri bakımından 6’ıncı sırada yer aldığını kaydetti. Bursa’da yaklaşık 40 farklı meyvenin üretiminin yapıldığını kaydeden Aygül, “Türkiye’de armut, ceviz, ahududu, böğürtlen ve muşmulada birinci sıradayız. Sofralık zeytin, erik, ayva, kivi ve yabanmersininde ikinci, şeftali, nektarin, kiraz ve incir üretiminde ise 3. sırada bulunmaktayız. Yani Türkiye’deki en önemli 14 üründe ilk 3 sırada bulunmaktayız. Bu da ilimizin şu anda geldiği noktayı göstermek açısından oldukça önemlidir. Meyve çeşitliliği ve üretiminin artmasına yönelik Büyükşehir Belediyemizin yaptığı destekler büyük önem taşıyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Pazarlanabilir ürün

Üreticilere seslenen Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan ise, “Biz ihracatçılar olarak şunu söylüyoruz. ‘Pazarlanabilir bir üretimin yapılması esastır’. Pazarlama yapamayacağınız bir üretimi yapmak demek hayal kurmaktan öteye gitmez. Mutlaka ama mutlaka pazarlanabilir ürün hangisi ona bakıp ondan sonra üretim çeşidine ve oradan üretim şekline dönmek gerekiyor. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin son zamanlarda yaptığı büyük katkılar var. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanımıza tarıma verdiği destekler nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Ziraat Odaları Koordinatör Başkanı Sadi Aktaş da özellikle bu zor günlerde Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman üreticinin yanında olduğunu, çiftçiler olarak bundan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından çiftçilere fidan dağıtımları yapıldı.

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