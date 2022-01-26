Bursa’nın kızıl geyikleri kan değişimi programlarıyla sağlıklı çoğalıyor

Bursa’da doğaya salınmak üzere Uludağ Üniversitesi Kızıl Geyik Yetiştirme Merkezi’nde yetiştirilen geyiklerin kan değiştirme programları kapsamında sağlıklı çoğalmaları sağlanıyor. Yoğun kar yağışının ardından Milli Park görevlileri tarafından beslenen kızıl geyiklerin karla kaplı ormandaki renkli görüntüleri drone ile görüntülendi.

En büyük geyik türlerinden ve Türkiye’nin en büyük kara memelisinden biri olan kızıl geyikler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından üreme merkezlerinde çoğaltılıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 72 hektarlık alana 2004 yılında yetiştirme merkezi kuruldu. 3 erkek 7 dişi ile başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmaları yıllar içinde yüzlerce geyiğin yetiştirilerek doğaya salınmasına katkı sağladı.

Şu an 19 erkek 13 dişi ve 1 yavru olmak üzere 33 kızıl geyik kan değiştirme programlarına da tabi tutularak sağlıklı üreme programına alınıyor. Kış aylarında yem ihtiyaçlarının karşılanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri her gün düzenli besleme çalışması yapıyor. Kış mevsimi başından bu yana kadar 2 ton yem verilen geyiklere, yaz mevsimine kadar 10 ton yem verilmesi planlanıyor. Palet yem, yonca, korunga, çayır otları ile beslenen kızıl geyikler drone ile havadan da görüntülendi.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Doğada kızıl geyik Türkiye’nin kendi türlerinden bir tanesi. Doğal yaşam alanlarında ve serbest alanlarda bunları beslemek amacıyla Uludağ Üniversitesi içinde böyle bir alanımız var. Söz konusu alanımızda 19 erkek 13 dişi 1 tane yavrumuz olmak üzere 33 geyiğimiz 72 hektarlık alanda dolaşıyorlar. Amacımız bunları doğal ortamından koparmadan, yaşam alanlarını sağlamaktır. Onların kış mevsiminde besin değer açığını karşılamak için yemleme yapıyoruz"

Popülasyon artıktan sonra aynı kan değerlerinden akraba çiftleşmesi oluşmaması için kan değerlerinin değişmesi amacıyla Türkiye’nin değişik bölgelerinden kızıl geyik alıp verdiklerini belirten Şencan, "Kızıl geyik üretim istasyonlarında kan değişim programları kapsamında değişik kan değerlerini alarak değişimler sağlıyoruz. Doğal olarak akraba çiftleşmelerinin önüne geçmiş olacağız. Geçen sene gönderdiğimiz gibi bu sene de buraya başka bölgelerden geyikler alacağız. Böylece geyiklerin nesilleri sağlıklı devam edecek" dedi.

Orman yangınlarından sonra Kütahya, Bilecik havzasına geyikler bırakıldığının altını çizen Şencan, "Yaşam popülasyonları izleniyor. Yemlemeleri de devam ediyor. Doğaya uyumları için de bunların gerekli takiplerini yapıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak doğadaki bütün canlıların yaşamlarında insan etkilierini en aza indirmek için çalışmaktayız. Söz konusu yerimizde yavru geyiklerimiz dönem dönem oluyor. Yavru vermeleri o alana adaptasyon sağladığını gösteriyor. Amacımız yavru sayısını arttırmak. Kan değişim programları da bunlara fırsat olacaktır" şeklinde konuştu.