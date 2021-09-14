Bursa’nın gürültü haritası çıkarılıyor

İnsanların ruh sağlığını bozan gürültüyü azaltmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın stratejik gürültü haritasını çıkarmak için harekete geçti.

Bursa’nın sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir olması maksadıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehrin stratejik gürültü haritasının oluşturulması ve eylem planının hazırlanması için hazırlıklara başladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Çevre Koruma ve Kontrol Dâiresi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk ve belediye personelinin katıldığı toplantıda, Çınar Çevre Laboratuarı A.Ş. akustik uzmanı Seçil Köşü tarafından yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Cindoruk, çalışmayla elde edilen verilerin ileride oluşabilecek gürültüyü önlemede yardımcı olacağını söyledi. Son yıllarda çevre meselelerinin sık gündeme geldiğini belirten Cindoruk, vatandaş ve kurum olarak harekete geçerek tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Bursa’nın birçok açıdan kritik bir şehir olduğunu dile getiren Cindoruk, “Gürültü kirliliği en az hava kirliliği ve su kirliliği kadar önemli. İnsanların ruh sağlığını etkiliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gürültü meselesini önemsiyoruz. Bu konuda ilk plân hazırlayan belediyelerden biriyiz. Kamu kurumları, üniversiteler ve ilçe belediyeleriyle işbirliği hâlindeyiz” dedi.

“Kara yolları açısından ilk sırada Gemlik yer alıyor”

Akustik uzmanı Seçil Köşü, gürültü haritasının oluşturulması ve eylem plânının hazırlanmasında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bursa’nın daha yaşanabilir bir şehir olması için bu tür adımların önemine dikkat çeken Köşü, daha temiz çevre ve kaliteli yaşam için projenin önemini anlattı. Proje kapsamında yaklaşık 550 kilometrelik kara yolunun, 47.2 kilometrelik mevcut demir yollarının ve 11.7 kilometrelik planlanan demir yollarının gürültü haritasının çıkartılacağını dile getiren Köşü, “Yaklaşık 300 adet gürültü yapan eğlence mekânı incelenecek. 10 adet sanayi tesisi, 7 adet sanayi bölgesinin gürültü haritası çıkarılacak. Bu 4 kaynak için ayrı ayrı gürültü haritaları oluşturulacak. Kara yolları bakımından gürültü oranında ilk sırada Gemlik yer alıyor. Ardından Mudanya, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İnegöl bölgesi geliyor. Gürültü haritası çıkartıldıktan sonra doğruluğunu tespit edeceğiz. Son olarak anket çalışması da yapacağız” diye konuştu.