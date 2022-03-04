banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Macron, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden aday oldu
Macron, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden aday oldu

Bursa’nın görkemli camisinde kaba inşaat bitme aşamasına geldi

Bursa’nın en büyük cami ve külliye inşaatında sona yaklaşıldı. İnşaat alanı 25 bin metre kareyi bulan caminin önümüzdeki yılın sonlarına doğru ibadete açılması bekleniyor.

Çevre 04.03.2022, 09:10
Bursa’nın görkemli camisinde kaba inşaat bitme aşamasına geldi

Bursa’nın en büyük cami ve külliye inşaatında sona yaklaşıldı. İnşaat alanı 25 bin metre kareyi bulan caminin önümüzdeki yılın sonlarına doğru ibadete açılması bekleniyor.

Türkiye’nin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip yükseköğretim kurumlarından Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) Görükle Yerleşkesi’nde başlatılan cami ve külliyenin inşası hızla sürüyor. Yerleşkede 2,5 kat inşa edilecek caminin kaba inşaatı yüzde 81 aşamasına geldi.

Camide aynı anda 15 bin kişi ibadet edebilecek. Yapı, ibadet merkezi olmanın yanında sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı modern bir külliye hüviyetini taşıyacak. Hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdığı Üniversite Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneğince inşası süren cami ve külliye heybetli görüntüsüyle Bursa’nın birçok noktasından görülebilecek.

Caminin kaba inşaatının yüzde 81’inin tamamlandığını ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, "Camimizin kaba inşaatı şuanda yüzde 81 aşamasında caminin tabanı 10 bin metre kare alana oturuyor. İnşaat alanı ise 25 bin metre kare alanı kaplıyor. Bunun 20 bin metre kare alına sosyal ve kültürel aktiviteler için için tasarlandı. 55 bin metre karesi namaz kılma alanı olarak kullanılacak. Camimiz Türkiye’nin önemli camilerinden biri olacak. Kubbeleri ve minareleriyle Osmanlı’yı kapılarıyla Selçuklu’yu saçaklarıyla da Türk mimarisinin birleşiminden meydana gelecek. Burada kütüphane, konferans salonu, atölyeler, sınıflar ve toplantı salonları da olacak. Öğrencilerimizin burada sosyal olarak birleşmelerini istiyoruz. Bu cami hayırseverlerin destekleriyle yapılıyor. Maliyeti 200 milyon lirayı bulacak. Cami için bağışçılarımız var ama bağış yapmak isteyenleri de bekliyoruz. 1 yıl içinde kaba inşaatını bitirmeyi hedefliyoruz. İnce inşaatta ayrıntılı masrafa girmeyip kısa sürede camimizi hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18