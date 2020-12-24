Bursa’nın çevre hassasiyeti sıfır atıkla güçleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygulamaya alınan Sıfır Atık Projesi’yle ilgili Bursa’da gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu konuda Türkiye’ye örnek olduklarını söyledi. Şu anda Bursa’da günlük 4000 ton atık miktarından 12 megavat gücünde enerji sağlandığını belirten Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin ‘atık mevzuatı gereği’ başlattığı projelerin tamamlanmasıyla birlikte geri kazanım oranının da yüzde 50’ye çıkacağını söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2018 yılında startı verilen ve Türkiye’deki atıkların geri kazanımını hedefleyen Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan çalışmaları masaya yatırdı. Kamu kurumlarından ve ilçe belediyelerinden yetkililerin de katıldığı değerlendirme toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Beyazıt Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da katıldı.

Geri kazanımda hedef, yüzde 50

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursa’nın 2018 yılından bu yana çevre ile ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle adından sıkça söz ettirdiğini ifade etti. Türkiye’de ulusal enerji verimliliği eylem planını oluşturan ilk belediye olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, enerji verimliliği ve enerji yönetimi alanında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla 20 personele daha eğitim aldırdıklarını dile getirdi. Bakanlığın belirlediği esaslar çerçevesinde çevre ile ilgili tesis yatırımlarının sürdüğünü kaydeden Başkan Aktaş, “Atıklar düzenli depolama sahalarına gönderilmeden önce, fiziksel ve biyolojik çeşitli proseslerden geçirildikten sonra enerji ile hammadde eldesi sağlanacak. Başlattığımız projeler tamamlandığında, atık geri kazanım oranımızın yüzde 50 olmasını bekliyoruz” dedi.

Günlük atıklardan 12 megavat enerji

Şu anda günde 4000 ton atığın depolandığı sahalardan 12 megavat enerji elde ederek ekonomiye katkıda bulunduklarını anlatan Başkan Aktaş, “Bursa’yı demir ağlarla örme hedefleri doğrultusunda projelendirdiğimiz Kent Meydanı-Terminal Tramvay Hattı inşaatı yapım işini tamamladığımızda, ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliği ve sera gazı emisyonunu azaltmayı planlıyoruz. Yine yoğun bölgelerde ‘elektrikli taşıtların kullanımını teşvik amacıyla’ elektrikli şarj istasyonu projelerimiz mevcut. Yine dere ıslah çalışmalarımız devam etmekte olup, yapılan ve yapılması planlanan projeler ile Bursa’yı daha yaşanabilir seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de yoğun alanlarda Sıfır Atık Projesi’nin başlatıldığını hatırlattı. Başkan Aktaş, bu kapsamda projeyi tam uygulayabilmek ve ikim değişikliğinin neden olduğu olumsuzluklardan Bursa’yı koruyacak adımları sür’atle atabilmek adına Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü’nü kurduklarını ifade etti. Başkan Aktaş, “Sıfır atık ile ilgili nüfus artışına bağlı olarak tüketim de hızla artmakta, kaynakların sınırlı olması nedeniyle israfın önlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Yine sıfır atık uygulamaları ile temiz ortam kaynaklı olarak performansın ve verimliliğin artırılması, israfın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması, tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması, ‘duyarlı tüketici’ duygusuna sahip olunmasının sağlanması, çevresel risklerin azaltılması hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

Sıfır atık projesinin ‘uzun yıllar devam etmesi için’ her şeyden önce bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğini ifade eden Başkan Aktaş, bunun da sağlanabilmesinin insanlardaki çevreyi koruma bilincinin daima canlı tutulması ve güçlendirilmesine bağlı olduğunu dile getirdi.