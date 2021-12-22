Bursa’nın barajları doluyor...Yoğun kar yüreklere su serpti

Bursa’da barajların doluluk oranları geçen yıla nazaran daha iyi seviyeye ulaştı. Hiç yağış olmaması hâlinde Bursa’nın 90 günlük suyu bulunuyor. Ancak Uludağ’a şimdiden 65 santimetre kar yağması sevindirdi. Alınan tedbirler, yağmur ve kar yağışıyla Bursa’nın 2022 yılında su sıkıntısı yaşamayacağı ifade edildi.

Bursa’nın içme suyunu temin eden Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyesi 2021 Ocak ayı verilerine göre daha iyi seviyelere ulaştı. 2021 yılının Ocak ayında Doğancı Barajı’nda su seviyesi yüzde 25, Nilüfer’de ise yüzde 7 olarak ölçülürken, 2021 Aralık ayı itibariyle Doğancı’da yüzde 57, Nilüfer’de yüzde 15 seviyelerine ulaştı. Hiç yağış olmaması halinde yetkililer 90 günlük su olduğunu açıkladı.

Uludağ’da kar kalınlığının 65 santimetreyi geçmesi ve henüz kış başı olması sebebiyle bu yıl barajlarda doluluk oranının yüzde 100 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bursa’nın 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı yaşamaması için Çınarcık barajının suyunun Bursa’ya getirilmesi için çalışmalar Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ediyor.