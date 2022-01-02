banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
TOGG’da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG’da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...

Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İnegöl Entegre Katı Atık Tesisi ile evsel atıklardan saatte 2 megavat elektrik üretimi sağlanırken, yıl sonuna kadar yapılacak ilave yatırımlarla 30 bin konutun tüketimine eşdeğer enerji üretimi sağlanacak. Proje ile sahaya giden atık miktarı yüzde 50 azalırken, yılda 235 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı da engellenmiş olacak.

Çevre 02.01.2022, 15:12
Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İnegöl Entegre Katı Atık Tesisi ile evsel atıklardan saatte 2 megavat elektrik üretimi sağlanırken, yıl sonuna kadar yapılacak ilave yatırımlarla 30 bin konutun tüketimine eşdeğer enerji üretimi sağlanacak. Proje ile sahaya giden atık miktarı yüzde 50 azalırken, yılda 235 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı da engellenmiş olacak.

Küresel ısınmanın yol açtığı sonuçlar bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemi giderek artan sorunlar arasında yer alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğiyle mücadeleden taviz vermiyor. Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefiyle kentin altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için de her yıl yeni yatırımları devreye alıyor. Bu kapsamda Bursaray İstasyonlarının çatısını güneş enerji santraline dönüştürmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Katı Atık Depolama sahasında metan gazından elektrik üretimi ve BUSKİ’nin su deposu girişlerine kurulan HES’lerle yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını giderek artırıyor. Son olarak yap işlet devret modeliyle kente İnegöl Entegre Katı Atık Tesisini kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile hem elektrik enerjisi üretiyor hem de sahaya giden atık miktarını yarı yarına düşürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte yaklaşık 25 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisini yerinde inceledi. Yüklenici firmanın yetkililerinden tesisin çalışma sistemi hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, “İklim değişikliği küresel ölçekte en büyük çevre sorunlarından birisi olarak kabul ediliyor. Tarım ve gıda, temiz su ve sağlık başta olmak üzere hayatımızın her safhasını etkilemekte ve ülkelerin bu konularda çözüm çabalarını artırmalarını zorunlu kılıyor. Bu çerçevede Paris İklim Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından da onaylanarak yürürlüğe girmiş olup ülkemiz bu konudaki hassasiyetini göstermiştir. Bu süreçle birlikte artık yeşil büyüme kavramı gündemimize girdi. Yenilenebilir enerji yatırımları hız kazandı. Bu çerçevede, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalara ağırlık veriyoruz” dedi.

Bursa’da oluşan günlük 3 bin 500 ton evsel nitelikli atığı doğu ve batı havzası olarak ikiye ayrılan alanlarda depoladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Doğu bölgesinde halihazırda düzenli depolama sahası olarak 2012 yılından beri hizmet veren bu alanı entegre bir tesise dönüştürdük. Tesise gelecek karışık belediye atıkları mekanik ayırma tesisinde cinslerine göre ayrıldıktan sonra organik atıklar biyogaz tesisine alınarak metan gazından elektrik üretiliyor. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına, kalorifik değeri olan atıklar atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisine, geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor. Bu işlemler sayesinde sahaya giden atık miktarında yüzde 50’lik bir azalma meydana gelmektedir. Biyogaz tesisinde ilk tankımız devreye alındı. Şuan yaklaşık saatte 2 megawatt enerji üretiliyor. Yılsonuna kadar toplamda 4 adet tank devreye alınacak. Organik atıktan enerji üretim kapasitesi yaklaşık 8 megawatt/saate ulaşacak. Bu değerlere bakıldığında düzenli depolama sahasından elde edilen deponi gazı ile birlikte 10 megawatt /saat enerji üretimi gerçekleştirilerek, yaklaşık 30.000 konutun enerji ihtiyacı karşılanmış olacak. Aynı zamanda yılda 235 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı da engellenmiş olacak” diye konuştu.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8