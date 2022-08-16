Bursa’da zifte bulanmış kediler hayata döndürüldü

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri, zifte bulanmış 2 yavru kediyi temizleyerek hayata döndürdü.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde 2 yavru kedinin zifte bulanmış olduğunu gören vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünü arayarak durumu bildirdi. Mahalleye giden ekipler, tamamen zifte bulanmış olan 2 yavru kediyi alarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine götürdü. Veteriner hekim ve teknikerler tarafından yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kedilerin tüylerine bulaşan zift temizlendi. İç ve dış parazit uygulaması yapılan kediler için ilaç tedavisi de uygulandı. Minik kediler, tamamen iyileşip eski sağlıklarına kavuşana kadar barınaktaki diğer yavru kedilerin arasında tutulacak.

Kedilerin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Veteriner Hekim Müşerref Günhan, “Kediler barınağa geldiğinde çok kötü durumdaydı. Tüm vücutları zifte bulanmıştı. Ekiplerimiz tüylerindeki ziftin temizlenmesi için çalışma başlattı. Zarar görmemeleri adına çok hassas davrandık. Zifti temizledik, ilaç tedavisi uyguladık. Şu an iki kedimiz de gayet sağlıklı durumda. Tamamen sağlıklarına kavuşana kadar barınağımızda misafir edeceğiz. Daha sonra ise doğal ortamlarına bırakacağız” dedi.