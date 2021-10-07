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Bursa’da yavru ayılar yola indi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece yarısı yola inen iki yavru ayı şoför tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Çevre 07.10.2021, 09:29
Bursa’da yavru ayılar yola indi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece yarısı yola inen iki yavru ayı şoför tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bursa Osmangazi ilçesi Seçköy Mahallesi yakınlarında gece yarısı seyahat eden bir şoförün önüne iki yavru ayı fırladı. Bir süre aracın önünde koşturan ayılar daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu. Yine dün akşam Bursa’nın Kestel ilçesi çevreyolu üzerinde bir otomobil ayıya çarptı. Çarpmanın etkisi ile ayı telef olurken, otomobil de ise maddi hasar meydana geldi.

Uludağ’ın eteklerinden gelip Kestel, İnegöl ve Osmangazi ilçesinin bazı köylerine ulaşan ayılar zaman zaman karınlarını doyurmak için de yerleşime kadar iniyor.

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