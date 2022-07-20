Bursa’da tarım alanlarında tırtıl istilası

Trakya ve Marmara bölgesinde yaşanan çayır tırtılı istilası Bursa’ya da sıçradı. Orhaneli ilçesinde tırtıl böceği ayçiçeği tarlalarının ardından sebze ve meyve yapraklarına da sıçradı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köylere giderek inceleme başlattı.

Trakya’da özellikle ayçiçeği tarlalarında görülen zararlı tırtıl böceği diğer sebze ve meyvelerin yapraklarına da sıçradı. Son olarak Orhaneli’ye bağlı Koçu, Başköy, Süleymanbey ve Karıncalı mahalleleri ayçiçeği başta olmak üzere, yulaf, patlıcan, salatalık, soğan gibi sebze ve meyvelerde zararlı popülasyonu arttı. Ürünlerin yapraklarını yiyip tehdit eder boyutlara ulaşan tırtıllar için tarım ve orman yetkilileri harekete geçti.

Orhaneli Koçu Mahallesi Muhtarı Erhan Ferik; "Bayramdan önce köyümüz ve çevre köylerde çok yoğun miktarda beyaz kelebekler göründü. 40 yaşımdayım bu güne kadar köyümüzde bu şekilde yoğun bir kelebek nüfusuna rastlamadım. Ardından köyümüz ekili arazilerinde zararlı tırtıl böcekleri yoğun bir şekilde görüldü. Konuyla ilgili harekete geçip yerinde inceleme yapan Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yetkililer zaman zaman az miktarda rastlanan zararlı tırtıl böceği popülasyonunun bu yıl yoğun şekilde ortaya çıktığını, çiftçileri çayır tırtılı ile mücadelede gerekli önlemler ve kullanılacak ilaçlar hakkında bilgilendirdiklerini ifade ettiler.