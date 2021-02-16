Bursa’da tahminler değişti, kar yağışı hafta sonuna kadar sürecek

Meteoroloji Bursa için 16 Şubat 2021 Salı günü hava tahmin raporunu yayınladı. Dün peş peşe gelen fırtına ve zirai don uyarıları sonrası Bursa’da kar yağışı aralıklarla devam etti. Açıklanan 5 günlük hava durumu raporlarına göre Bursa’da tahminler değişirken, Perşembe günü terk etmesi beklenen kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa kar yağışlı, sıcaklığın en yüksek 0, en düşük sıfırın altında 3 derece olması tahmin edilirken, kar yağışının ise yerini cumartesi günü parçalı buluta bırakması bekleniyor.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da ise sıcaklığın en yüksek sıfırın altında 12, en düşük sıfırın altında 13 derece olması beklenirken, kar kalınlığı 65 santimetre olarak bildirildi.

Ayrıca perşembe günü en düşük sıcaklığın sıfırın altında 8 dereye kadar düşmesi beklenirken, çiftçiler içinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere zirai don uyarısı yapıldı.