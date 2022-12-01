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Bursa’da sis etkili oluyor

Bursa-Karacabey yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 30 metreye kadar düştü.

Çevre 01.12.2022, 11:19 01.12.2022, 11:28
Bursa’da sis etkili oluyor

Bursa-Karacabey İzmir yolu caddesi üzerinde yoğun sis etkili oldu. Yer yer 30 metreye kadar düşen görüş uzaklığı nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Bölgede öğle saatlerine doğru sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

#etkili #Bursa #çevre
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