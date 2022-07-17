Bursa’da sincap piknik yapan ailenin misafiri oldu

Bursa’da bir sincap, botanik parka piknik yapmaya gelen ailenin misafiri oldu.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan botanik parka piknik yapmaya gelen bir ailenin yanına sincap geldi. Sincabın gelmesiyle birlikte şaşıran aile, cep telefonunu çıkararak o renkli anları kayıt altına aldı. Bir süre ailenin yanında bekleyen sincap, daha sonra geldiği yerden geri giderek gözden kayboldu.