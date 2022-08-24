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Bursa’da şimşekler geceyi aydınlattı
Bursa’da fırtına ve şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şehir merkezinin birçok yerine yıldırım düştü. O anlar kameralara anbean yansıdı.
Çevre 24.08.2022, 22:00
Bursa’da fırtına ve şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şehir merkezinin birçok yerine yıldırım düştü. O anlar kameralara anbean yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa’da sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına ve şiddetli yağışla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Gece itibariyle yağış ve fırtınayla başlayan ve uzun süre çakan şimşekler adeta gecenin karanlığını aydınlattı. Şimşeklerin Teleferik ve Emek bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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hafif yağmur
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