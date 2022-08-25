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Bursa’da şimşeğin yaşattığı panik kameraya yansıdı
Bursa’nın İznik ilçesinde şimşekten kaçan iki kişinin paniği güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevre 25.08.2022, 11:56
Bursa’nın İznik ilçesinde şimşekten kaçan iki kişinin paniği güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezde ve ilçelerinde dün yağış ve şimşekler etkili oldu. Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde iki kişinin şimşek çakması ile yaşadığı panik kameralara yansıdı. Bursa ve çevresi için meteoroloji ve AFAD yoğun yağışlara karşı vatandaşın dikkatli olması için uyarılarını sürdürüyor. Bursa ve ilçelerinde yağışın cumartesi günü etkisini yitirmesi tahmin ediliyor.
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