Bursa’da şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’da ’şiddetli yağmur’ uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Yapılan son değerlendirmelere göre 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Bilecik illeri geneli, Bursa’nın güneydoğu kesimleri (Yenişehir, İnegöl, Keles, Kestel) ile Kütahya çevrelerinde (Kütahya, Aslanapa, Tavşanlı, Altıntaş, Domaniç) yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır’’ ifadelerine yer verildi.