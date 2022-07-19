Bursa’da ormanlara giriş çıkışlar ve ateşli piknik yapılması yasaklandı

Bursa Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara giriş-çıkışların Ağustos ayı sonuna kadar yasaklandığını duyurdu.

Bursa Valiliği resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplardan duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği göz önüne alınarak orman yangını riskinin artacağı değerlendirilmiş olup, aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

1. Bursa ili genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar 19.07.2022 tarihinden itibaren 31.08.2022 tarihine kadar yasaklanmıştır.

2. Tüm piknik-mesire alanlarında (Uludağ Milli Parkı dahil) mangal vb. ateşli piknik yapılması 19.07.2022 tarihinden 31.08.2022 tarihine kadar yasaklanmıştır.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."