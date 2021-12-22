Bursa’da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısı yapıldı

Bursa’da afetlerde gerçekleştirilecek eylemlerin anlatıldığı İl Afet Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi.

Sorumluları tanımlayan kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı (Bursa İRAP) tanıtım toplantısı, Bursa Valisi Yakup Canbolat Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda AFAD Bursa Müdürü Yalçın Mumcu afetlerle ilgili bilgi verirken, Jeoloji Yüksek Mühendisi Özgün Ünver ise Bursa İRAP ile ilgili hazırladığı sunumu anlattı.

İRAP hazırlama sürecinde 68 ayrı kurum ve kuruluşu temsilen yaklaşık 175 temsilci çalışmalara katılım sağlamdığı, Bursa için öne çıkan 5 afet türü “deprem”, “kütle hareketleri”, “taşkın/sel”, "meteorolojik ve İklim değişikliği kaynaklı afetler” ve endüstriyel kazalar” olarak tespit edildi. Her risk ayrı ayrı ele alınarak yapılan çalışmalar neticesinde Bursa İRAP için 6 amaç, 39 hedef ve 245 eylem belirlendi.

İRAP tanıtımının yapıldığı toplantıda açıklamalar yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, son yıllarda afetlerin sayısı ve sıklığı ile birlikte verdikleri sosyal ve ekonomik zararların katlanarak arttığını, ülkemizde meydana gelen afet ve acil durumlarda müdahale ve iyileştirme çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Vali Canbolat, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’nın, bir yol haritası olduğunu, herhangi bir kurum ve kuruluşun değil, tüm ilin sahiplenmesi gereken bir plan olduğunu, sadece bir kez hazırlanarak rapor haline getirilecek bir belge olmadığını vurguladı. Oluşturulan İRAP yönetim sistemi ile İRAP kapsamında oluşturulan eylemlerin takip edilebilir ve yönetilebilir olacağını söyleyen Canbolat, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek Bursa için hayırlı olması dileklerinde bulundu.