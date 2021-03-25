Bursa’da hava durumu

Meteoroloji Bursa için 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Uludağ’da kayak sezonunun kapanacağı 31 Marta sayılı günler kala kar kalınlığı 180 santimetreye yükseldi.

Son tahminlere göre bugün Bursa kar yağışlı, sıcaklık en yüksek 3, en düşük sıfırın altında 2 derece olacak. Yarın karla karışık yağmur beklenen Bursa’da, cumartesi çok bulutlu, pazar gününün ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da ise bugün kar yağışlı, sıcaklığın en yüksek sıfırın altında 8, en düşük sıfırın altında 10 derece olacağı tahmin ediliyor. Uludağ’da etkili olan kar yağışı ile birlikte üç günde kar kalınlığı 30 santimetre artarak 180 santimetreye yükseldi.