banner528

banner586

Son Dakika
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Usta kalem öğrencilerle buluştu
Usta kalem öğrencilerle buluştu
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi

Bursa’da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bursa semalarında oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çevre 07.06.2022, 21:25
Bursa’da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bursa semalarında oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde oluşan gökkuşağı muhteşem görüntüler oluşturdu. Gökkuşağını gören vatandaşlar ilgiyle izlerken, bazıları da fotoğrafını çekti.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu