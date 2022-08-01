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Bursa’da esrarengiz balık ölümleri

Bursa’nın havası ve suyu en temiz ilçelerinden Büyükorhan’da çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu.

Çevre 01.08.2022, 11:41
Bursa’da esrarengiz balık ölümleri

Bursa’nın havası ve suyu en temiz ilçelerinden Büyükorhan’da çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu.

Bursa’nın en temiz havası ve suyuna sahip Büyükorhan ilçesinde bulunan Cuma Barajı’nda çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu. Etrafında hiçbir sanayi kuruluşu olmayan barajdaki balık ölümleri, vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Uzmanlar, ölen balıklardan numune alarak inceleme başlatırken, ilk belirlemelere göre ölümlerin yüksek sıcaklığa bağlı balıkların oksijensiz kalmasından meydana geldiği tahmin ediliyor.

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