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Bursa’da eski köy okulları bisiklet evi oluyor

Bursa’da 4 eski köy okulu bisiklet evi oluyor.

Çevre 05.05.2022, 08:56
Bursa’da eski köy okulları bisiklet evi oluyor

Bursa’da 4 eski köy okulu bisiklet evi oluyor.

Nilüfer Belediyesi’nin teşebbüsleriyle kullanılmayan Başköy, Üçpınar, İnegazi ve Kadriye mahallelerinde bulunan 4 eski köy okulunun Milli Eğitim Müdürlüğü’nden tahsisi sağlanarak, Mysia Yolları-Doğa Tarih Kültür Rotaları çerçevesinde projelendirildi. Bisiklet ve doğa tutkunlarının her türlü ihtiyaçlarını giderecekleri bisiklet evlerinde, kamp alanları, bisiklet tamir atölyesi, çocuklar için oyuncaklar, duş ve benzeri imkanlar bulunacak. Konaklama yapmak isteyen bisikletçiler için de ayrıca 2 oda restore edilecek. Bursa’nın kırsal alanında doğa ve kültür turizmini destekleyen Mysia Yolları-Doğa Tarih Kültür Rotaları, 750 kilometre uzunluğunda 44 adet yürüyüş ve bisiklet parkurundan oluşuyor. Rotalar antik Mysia halkından ismini alan tarihi Misi köyünde başlıyor. MÖ 7. yüzyılda kurulu, bugün Gölyazı turistik köyü olarak bilinen Apollonia antik kentine ulaşıyor. Bursa fethinden önce Bitynia bölgesinde Osmanlıların ilk idari merkezi olan Kite (Ürünlü Mahallesi), Uluabat Kalesi ve Kapanca Antik Limanı Mysia Yolları rotaları çerçevesinde ziyaret edilebilen tarihî mekânların birkaçı.

Nilüfer ilçesinde başlayan, Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Karacabey ilçelerine uzanan Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi, doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, atlı doğa yürüyüşü, panoramik manzara seyri, kuş gözlemi, doğa fotoğrafçılığı, sportif olta balıkçılığı, çadırlı kamp, yamaç paraşütü, tekne turu ve mağaracılık gibi çeşitli aktiviteler için imkân sunuyor. Rotalar üzerinde harita panoları, yönlendirme tabelaları, yön levhaları, uluslararası standartlara göre yapılan yol işaretlemeleri olup ayrıca projesi çerçevesinde hazırlanan dijital rotalar ve QR kodlar da kullanılabiliyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mysia Yolları üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirterek, “Yaklaşık 750 kilometre ve 44 ayrı durağı olan destinasyon alanı. Biz buraya çok önem veriyoruz. Her yıl bunları yenilemek için çaba sarf ediyoruz. Mesela yürüyüş yolu içerisinde farklı köylerimiz var. Farklı köyler içindeki eski ilkokullarımız var. Biz bunları Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde bu okulları aldık, onardık ve Mysia Yolları’na dahil ettik. Bunlardan bir tanesi Üçpınar’da bulunuyor. Orası çevresi ile birlikte kamp alanı haline getireceğiz. Okul binasını da etkinlik alanı olarak planladık. Yogo ve felsefe gibi etkinlikler yapılabilecek. Bir tane lojmanımız vardı. 2 odalı lojmanda konaklama için imkan sağlamaya çalışacağız. Bir diğer okul da Başköy’de onarıldı. Bizim geçtiğimiz yıl vefat eden çok değerli bir Bisiklet ve Doğa Severler Derneği’nin değerli bir üyesi vardı Ertan Ayçetin, onun anısına da yaptırıyoruz. Orada da iki odamız var. Birini etkinlik alanı olarak kullanacağız. Bir tarafta da yine Ertan Ayçetin’in yaptığı etkinlikleri göstermeyi planlıyoruz. Burada bisiklet tamir atölyesi de olacak. Burası İzmir yoluna da yakın bir nokta. Bisikletleri ile gelenler orada tamirlerini de yapabilecekler” dedi.

Bununla birlikte başka köylerde de çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Erdem, “Önümüzdeki yıl Korubaşı’nda yapacağız. Orada da bize ait bir binayı ve okulu onarıp kamp ve etkinlik alanları yapacağız. Bu güzergah kullanan doğa severler, hayvan severler, bisikletle kullananlar, fotoğraf çekenler buralardan faydalanabilecek” diye konuştu.

4 Haziran’da koşu yapılacak

4 Haziran’da da Mysia Yolları’nda bir koşunun olacağını ifade eden Erdem, “Türkiye’de ses getirebilecek bir koşu organize ediyoruz. Binin üzerinde sporcunun katılması bekleniyor. Her yıl yapmış olduğumuz gibi Dağyeni ve Mysia Yolları Koşusu’nu da bu güzergahta gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Bisiklet tutkunu Ömer Bora, Mysia Yolları’ndan memnun olduklarını anlatarak, “Giderek kirlenen ve hastalıkların arttığı dünyamızda, doğanın önemini biraz daha iyi anladık. Herkes kendini doğaya atmaya çalışıyor. Mysia Yolları doğa ve bisiklet tutkunları için Bursa’da biçilmiş kaftan diyebilirim. Parkurlar ve doğa güzellikleriyle bizim sıkça tercih ettiğimiz bir yer. Ayrıca bisikletliler için de parkurları çok güzel. Nilüfer Belediyesi tarafından bisiklet evleri yapılıyor. Bu bisiklet evleri güzel alanlar olacak. En kısa zamanda açılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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