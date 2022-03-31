Bursa’da çocuk parkına niyet baz istasyonuna kısmet

Bursa’da Nilüferköy mahallesi sakinleri, çocuk oyun alanı ve park yapılması istenen araziye, baz istasyon için temel atılmasının şokunu yaşıyor.

Mahalle sakinlerini iki gündür sokağa döken ve bölgede gerginliğe neden olan olay, bir GSM firmasına ait ekiplerin sabah saatlerinde çocuk oyun alanı olması istenen araziye beton dökmesiyle başladı. İnşaat çalışmalarını fark ederek hemen müdahale eden sokak sakinleri, durumu Nilüferköy Mahalle Muhtarı Burhan Mandacı’ya ilettiler.

Mahalle sakinleriyle birlikte Osmangazi Belediyesi’ne başvurarak baz istasyonu inşaatını mühürleten Nilüferköy Mahalle Muhtarı Burhan Mandacı, yapılan çalışmayı ağır bir dille eleştirdi. Medeni toplumların ortak akılla, demokratik yollarla, insanı, çevreyi ve canlı yaşamını öncelik alarak geliştiğine dikkat çeken Nilüferköy Mahalle Muhtarı Burhan Mandacı, “Teknolojinin ve gelişmiş teknoloji kullanımının karşısında değiliz. Bizim karşı olduğumuz, insan yaşamını, çocuklarımızın oyun alanı ihtiyacını, çağdaş yaşamı görmezden gelerek baz istasyonu inşaatının oldu bittiye getirilerek sokağımıza yapılmak istenmesidir. Bazı firmalar, halkla ilişkiler birimlerince yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin arkasına sığınarak halka şirin görünürken, diğer yandan baz istasyonu yatırımlarını büyük bir gizlilik içinde, bölge sakinlerinden habersiz yapmaya çalışıyorlar. Bu yapılan açıkça iki yüzlülüktür” dedi.

Nilüferköy Mahallesi İnönü Caddesinde baz istasyonu temeli atılan arazinin hemen karşısında okul olduğuna dikkat çeken sokak sakinleri de, inşaatı mühürleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ettiler.