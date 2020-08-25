Bursa’da çıkan orman yangını ihmal mi?
BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDEN MEYDANA GELEN ORMAN YANGINDA 5,4 HEKTAR ALAN KÜLE DÖNDÜ. YANGININ SÜRÜM VE MEVCUT KÖKLERİN SÖKÜMÜ YAPAN KİŞİLERİN İHMALİ ÜZERİNE ÇIKTIĞI ÜZERİNE DURULUYOR.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangında 5,4 hektar alan küle döndü. Yangının bölgede orman gençleştirme çalışması kapsamında kesilen ağaçların kütüklerini temizleyen işçilerin ihmali yüzünden çıktığı öğrenildi. İşçilerin yangın sonrasında ortadan kaybolması ise dikkat çekti.
22 Ağustos 2020 tarihinde Mudanya’ya bağlı Çekrice Mahallesi Dereköy mevkiinde çıkan yangında 5,4 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Yangının, Bursa Orman İşletme Müdürlüğünden sürüm ve mevcut köklerin sökümü işini alan firmanın dozer operatörünün ihmali sebebiyle çıktığı ileri sürülüyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce sahada tahkikat devam ediyor. Araştırma neticesinde tespit edilecek sorumlular hakkında işlem yapılacak.
22 Ağustos Cumartesi günü 16.45’te başlayan yangına ilk müdahale Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerince yapıldı. Karadan ve havadan müdahale ile 22 Ağustos Cumartesi günü 23.00’te kontrol altına alınan yangın, Pazar günü saat 20.00’de ise tamamen söndürüldü.
Yangında 5,4 hektar orman alan zarar görürken, 2 helikopter, 8 arozöz, 3 yangın ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer, 1 greyder, ayrıca Büyükşehir, Nilüfer ve Mudanya belediyelerine ait 6 su tankeri, 2 itfaiye aracı, 5 adet traktör, 1 adet treyler de yangına müdahale etti.
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