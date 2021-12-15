Bursa’da BUDO ve İDO seferleri iptal
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:
"07.00’deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09.30’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09.30’daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00’daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
07.15 Yalova-Yenikapı,
07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy,
07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa,
8.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,
19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek".