Bursa’da balık ölümleri korkuttu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde şehir merkezine yakın bölgede bulunan Kocasu’ya bağlı derelerde binlerce ölü balık su üzerine vurdu.

Arıtma tesisinin olduğu bölgede bulunan Kocasu’ya akan derelerde sabah saatlerinde su üzerinde bulunan binlerce ölü balık görenleri hayrete düşürdü. Yenişehir sanayi bölgesinde bulunan Kocasu’ya akan derede bulunan ölüm sebebi henüz belli olmayan binlerce balık görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, “Ne yazıktır ki Yenişehir ilçemize bağlı birçok noktada yıllardır dere ve akarsularda binlerce balık ölümleri görüldü. Bugüne kadar gitmediğimiz yer, çalmadığımız kapı kalmadı. Bu bölgede meydana gelen ölümlerin sebebi henüz net olarak bilinmese de, balıkların oksijensiz kaldığı için ölmüş olacağı belirtiliyor. Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip olan Yenişehir Ovası’nda sulandığı dere ve göletlerimizin kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Buralardan tarım arazilerimiz sulanıyor. Tedbir alınmazsa gıda ürünlerine sulama ile bulaşan zehirler insanların ölmelerine sebep olabilir” diye konuştu.