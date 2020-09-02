Bursa’da ağaç katliamı

Bursa’da Milli Emlâk’e ait olan bir araziyi kiralayan şahsın yaklaşık 60 yakın meşe ağacını kesmesi tepkilere sebebiyet verdi. Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Necla Özkaplan Yörüklü, bunun bir katliam olduğunu söyledi.

Mudanya ilçesinin Mürsel Mahallesi’nde bulunan meşelik alanda, mülkiyeti Milli Emlâk’e ait olan arazinin bir vatandaş tarafından kiralandı ve 60’a yakın meşe ağacının kesilmesi iddiaları vatandaşları ayağa kaldırdı. Bursa kamuoyundan duyarlılık göstermelerini rica eden Yörüklü, "Burayı kiralayan kişi yalan söylemektedir. Kaymakamımıza gidip dilekçemizi vereceğiz. Bilim adına çalışma yapılacağı safsatasına inanmıyoruz. Şahıs bu alanı kiraladığını ve endemik bitki yetiştireceğini söylemiş ancak endemik bitki zaten kendisi belli bir bölgede yetişir, yetiştiriciliği yapılamaz" şeklinde konuştu.

Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Necla Yörüklü, "Mürsel Mahellesinde 28 Ağustos 2020 tarihinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1562 parsel numaralı 2100 metrekare alanda yaklaşık 50-60 adet 25-45 yaşları arasında meşe ağaçlarının kesildiği ihbarı aldık. Yapılan araştırmalara göre, 31 Ağustos 2020 tarihinde kesim sırasında tutanak tutulmuş. Tutanak Mudanya İlçe Jandarma, Mudanya Orman İşletme Şefliği, İlçe Milli Emlâk Şefliği (müdür ve muhtar imzalı) olarak tutanak altına alınmıştır. Söz konusu alanda kesimin Dilek Ataoğlu Mert adına yapıldığı belirtilmiş, söz konusu kişi tespit/tutanak günü telefonla yapılan görüşmede ilgili Milli Emlâk Müdürlüğünden kiralama suretiyle alanda endemik bitki yetiştiriciliği yapmak üzere kiraladıklarını belirtilmiştir. Mudanya kaymakamına sesleniyorum. Onların doğayla ilgili çalışmalarını takip ediyoruz. Bizler bu kıyımı yaparak nasıl bir kamusal kiralama yapıldığını anlamak ve halkımıza anlatmak istiyoruz. Kiralama sözleşmesi, yani oluru alınmış mıdır? Kiralama ne maksatla istenmiştir?" dedi.