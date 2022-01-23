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Bursa’da 36 saatte 5 bin 140 kilometre yol kardan temizlendi

Bursa’nın İnegöl Belediyesi, kar yağışının aralıksız devam ettiği son 36 saatte 5 bin 140 kilometre yolda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. 184 personel ve 48 araçla 7/24 sahada olan İnegöl Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerin yanı sıra Bursa-Ankara karayolu üzerinde de şehrin giriş ve çıkışlarında Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek veriyor.

Çevre 23.01.2022, 16:58
Bursa’da 36 saatte 5 bin 140 kilometre yol kardan temizlendi

Bursa’nın İnegöl Belediyesi, kar yağışının aralıksız devam ettiği son 36 saatte 5 bin 140 kilometre yolda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. 184 personel ve 48 araçla 7/24 sahada olan İnegöl Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerin yanı sıra Bursa-Ankara karayolu üzerinde de şehrin giriş ve çıkışlarında Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek veriyor.

İnegöl’de 2 gündür aralıksız süren kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Hem kırsalda hem merkezde kar bereketi yaşanırken, İnegöl Belediyesi olası bir aksaklığa mahal vermeden yolların kapanmaması için çalışmalara başladı. Son 36 saatte merkez ve kırsalda 5 bin 140 kilometre yolda kar küreme çalışması gerçekleştirildi. Kırsal mahalleler ve merkezin yanı sıra İnegöl Belediyesi ekipleri şehrin hem Bursa istikameti hem de Ankara istikametinde karayolları ekiplerine de destek vererek, İnegöl’ün giriş ve çıkışlarında kontrolü sağladı. Yollarda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı ve trafiğin normal seyrinde akmaya devam ettiği belirtildi.

İnegöl Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında 184 kişilik ekip ve 48 araçla çalışmalarını 3 vardiya şeklinde 7/24 sürdürüyor. 116 mahallenin özellikle kırsal bölgesinde yolların kapanmaması için 11 ayrı ring hatları oluşturuldu. Bir yandan merkezde çalışmalar sürerken, kırsalda da 11 ayrı hat üzerinde iş makineleri ve ekipler sürekli ring halinde. Bu hatlar üzerinde 7/24 ara vermeden kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor ve tüm mahallelere ulaşım sağlanabiliyor. Tüm bu çalışmalarla birlikte şu ana kadar İnegöl’de mahsur kalan vatandaş ve kapalı köy yolu bulunmuyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kar yağışı öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını ve ilgili kurumlarla gerekli koordinenin sağlandığını ifade eden Başkan Taban, “Kar yağının şehrimize esarete dönüşmemesi, vatandaşlarımızın kar bereketini doya doya yaşaması adına tüm tedbirleri aldık. İlgili birimlerimiz her alanda tedbirlerini alıp kar yağışını beklemeye başlamıştı. Yağışla birlikte de sahaya indik. 36 saattir devam ediyor kar yağışı. Yoğun kar yağışıyla birlikte çalışma yaptığımız bazı yollar tekrar kapanabiliyor. Arkadaşlarımız da aynı noktalar üzerinde birkaç kez çalışma yapabiliyor. Bu süreçte gece gündüz demeden mesaide olan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bugün İnegöl’de sorun yaşanmıyorsa, fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımızın payı büyüktür. 184 kişilik dev bir ekip tüm gayretiyle çalışıyor” dedi.

36 saatte 5 bin 40 kilometre yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldığını vurgulayan Başkan Taban, “Ekiplerimiz son 36 saatte 48 araçla 5 bin 40 kilometre yolda kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Bu başarılı çalışma ile tüm yollarımız şu an açık. Merkez ve kırsalda yaptığımız çalışmaların yanı sıra Bursa-Ankara karayolunda şehrimizin her iki yöne de ulaşımını açık tutmak adına Karayolları ekiplerine de destek veriyoruz. İki yönde de trafik akışının açık olduğunu ifade edebilirim. Ancak kar yağışı ile yollarda buzlanmalar olabiliyor. Kar küreme ve tuzlama yapmış olsak da kışlık lastiği ve kar zinciri olmayan araçlar maalesef sorun yaşayabilir. Bizler tedbirimizi aldığımız takdirde olumsuzluk yaşanmayacağını düşünüyorum. Kar sevincini üzüntüye dönüştürmemek için tüm vatandaşlarımızın da bireysel olarak gerekli tedbirleri almalarını rica ediyorum” diye konuştu.

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