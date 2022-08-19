Bursa’da 10 bin yavru sazan balığı suyla buluştu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bulunan sulama göletlerine 10 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje çerçevesinde Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisleri’nde üretilen sazan balığı yavruları Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınarak Orhaneli’de sulama göletlerine bırakıldı.

Sazan balığı yavruları Orhaneli Altıntaş, Karıncalı mahalleleri ve merkez Akalan Mahallesi’nde sulama amaçlı kullanılan göletlerle buluşturuldu. Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Ethem Turan ve beraberindeki heyet yavru balıkları suya salmadan önce su sıcaklığına alışmaları için gölet kenarında su içerisinde 25 dakika beklettikten sonra poşet açılarak balıklar suya salındı.

Bu yapılan çalışmalar ile göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, balık türlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi ve yöre halkının istifadesi hedefleniyor.