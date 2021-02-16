Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Bursa ve Yalova için ’turuncu’ uyarı yapıldı. Yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma, don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bugün (salı) saat 14.30’dan itibaren başlayarak yarın saat 12.00’ye kadar süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışı uyarısında "Halen devam etmekte olan kar yağışının Yalova geneli ile Bursa’nın kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı, genellikle 15-35 santim, yüksek kesimler ile Kuzey yamaçlarda 60 santime kadar yeni kar örtüsü oluşturması bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün sebep olacağı buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.