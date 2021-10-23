Bursa Valiliğinden don uyarısı

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada önümüzdeki günler için zirai don beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece Bursa genelinde yer yer zirai don olayı beklenmektedir. Ayrıca meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir" denildi.