Bursa trafiğine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ayarı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla güzergahlar yeniden belirlendi.

Yapılan açıklamada; ’’ 29 Ekim Cumhuriyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde Nilüfer Belediyesi organizesinde 26.10.2022 günü düzenlenecek Okullar arası Cumhuriyet Koşusu nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında FSM Bulvarı, Kanuni Caddesi ve Emniyet Caddesi UKOME kararı gereğince trafiğe kapatılacaktır. Bu güzergâhları kullanacak vatandaşlarımızın trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uymaları gerekmektedir. Etkinlik çerçevesinde belirtilen güzergâhın, kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılabileceği bu durumlarda vatandaşlarımızın görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılara riayet etmesi gerekmektedir.’’ denildi.

Kapanan yollara alternatif olarak ise, sürücülerin etkinlik süresince Tuna Caddesi, Nilüfer Hatun Caddesi, Sanayi Caddesi ve İzmir yolu Caddelerini kullanmaları, vatandaşların mağdur olmamaları için özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı belirtildi.